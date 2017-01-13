被控栽槍包庇走私 前檢座判7年半確定
轉任律師的高雄地檢署前檢察官陳正達被控栽槍包庇走私案，最高法院今天依公務員包庇走私罪判他7年6月，褫奪公權5年確定。
全案緣於，調查局前調查員蔡俊士被控擔任調查員期間，偵辦「海國食品貿易行」負責人趙崇傑走私貨櫃案，獲悉趙崇傑等人曾自菲律賓走私槍械嫁禍他人詐領檢舉獎金，於是與時任檢察官的陳正達共謀，吸收趙崇傑等人走私槍械、香菇和洋菸，並由陳正達發函海關佯稱辦案需要而放行貨櫃，以便逮捕來領貨櫃的走私犯嫌。
兩人自民國91年至93年間共違法放行32只貨櫃，其中有2只貨櫃被海關查驗發現夾藏走私香菇，另2只貨櫃則夾藏槍械。後因走私槍枝數量短少引發集團內訌，私菸貨主許福泰於92年5月間被捕後懷疑遭人陷害，在看守所自殺未遂，案經檢方重啟調查起訴。
一、二審都認為，陳正達並未參與走私槍械和栽贓，被蔡俊士欺騙才發文放行貨櫃，判陳正達無罪，但更一審、更二審與更三審都認定陳正達知情放行走私香菇貨櫃圖利趙崇傑改判陳正達4年至7.5年不等徒刑，更四審則判陳正達7年6月徒刑；全案經上訴，最高法院駁回上訴，維持更四審判決，全案確定。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。