川普亞太戰略 沈呂巡：台灣是理想棋子
前駐美代表沈呂巡今天表示，美國總統當選人川普亞太戰略布局，台灣是理想棋子，但政府應應有縝密設計，呼籲政府應尋求在野黨共識，達到民主國家外交應有的「兩黨一致」。
沈呂巡上午出席國家政策研究基金會「川普的亞太戰略及衝擊」座談會表示，現在仍很難具體描繪川普（Donald John Trump）亞太戰略布局，但川普理想的亞太世界，美國是唯一巨強，有超級軍力及經貿力量，損及美國經貿利益者必強硬對付，對亞太期盼是「軍力安全無堪慮，經貿利多滾滾來」。
不過，他說，亞太目前現狀與川普願景相距太遠，中國大陸崛起，幾乎處處與美國針鋒相對，另一方面川普面臨的全球性議題，從中東、反恐等都要與北京合作，即使以川普的不可預測性而論，也難想像會在亞太戰略主軸設計中，有包含對美國傳統一中政策的翻轉，但就全面布局而言，「台灣當然是一個理想的棋子」。
沈呂巡表示，川普團隊中「疑中」、「仇中」而友台人士不少，在台美關係上給予若干改善也非不可想像，但台灣是否照單全收，如何包裝使之細水長流，以免中國大陸過激反應，應有縝密設計。
他說，現在台灣應做的事是固本及反求諸己，對美方在態度上更宜自尊自重，不要只會「倚美抗中」，一天到晚強調台灣關係法、六項保證及入聯等，應向川普政府表示「我也能有效幫你」，如台灣最了解中國大陸，運用這項優勢協助美方了解中國大陸。1050113
(中央社)
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