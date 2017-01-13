涉助詐保卻無錢交保 醫師遭聲押

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三軍總醫院周邊神經科主任林俊杰涉嫌勾結勞保黃牛，製作不實醫療紀錄詐保。檢方今晨諭令林俊杰200萬元交保，但他覓保無著，檢察官再開庭後諭令聲請羈押。

全案緣於勞保局政風室清查發覺林俊杰開立醫療紀錄數量異常，經列管後，將案件移送法務部廉政署；廉政署蒐證後，發現林俊杰從103年6月起涉嫌在神經失能詳況的表格勾選特定級數，使病患得以詐得金錢，初步調查1件收取新台幣1萬5000元，病患與勞保黃牛則依詐得金額作拆帳，初估詐得逾6000萬元。

台北地檢署昨天指揮廉政署兵分5路搜索林俊杰位於三軍總醫院內湖的辦公室及住處、4名勞保黃牛（其中2人為夫妻）的住處，以犯罪嫌疑人約談林俊杰、4名勞保黃牛、10名病患。1060113

(中央社)