醫：壓力會壓縮壽命 活得久未必較快樂

我要評比

中文網站出現一篇來自「壽命和退休年齡關係」的翻譯文章，主要概念是愈晚退休愈早死，台南市立安南醫院認為壓力確實會壓縮壽命，但活得較久，不一定會比較快樂。

網路上這篇中文翻譯文章出處是美國學者Ephrem Cheng有關壽命與退休年齡關係（Age at Retirement Vs Life Span）的調查報告，調查對象涵蓋美國波音、AT&T及福特汽車等的退休金計劃，調查顯示，行政人員愈晚退休愈短命。

文章內容還有退休年齡和死亡年齡的對比統計，例如49.9歲退休，86歲才會死亡，隨著退休年齡的增加，死亡年齡愈是提前，若是65.2歲退休，66.8歲就會死亡。

所有大機構幾乎都有一致的現象，凡是捱到65歲才退休的全職管理人員，通常18個月內就逝世，造成不少退休金儲備無人認領。

文章內容結論就是愈晚退休愈早死，尤其是全職管理人員天天面對龐大壓力，不斷活在情緒拉緊中，又要死撐，極易將自己推到崩潰邊緣，這種心理及精神狀態，嚴重損傷全身器官及細胞，讓健康提早「收工」，65歲退休鬆懈，所有身體潛伏的疾病立即湧現。

台南市立安南醫院家醫科醫師蔡忠紘今天指出，這篇文章最早見於2004年，直到去年才有繁體和簡體的翻譯，但他沒找到相關論文。

蔡忠紘表示，壓力確實會壓縮壽命，但他不鼓勵一般人在還有活動力時就太早退休，否則生活會失去重心和依賴，即使活得比較久，也不會比較快樂。1060113

(中央社)