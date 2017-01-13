有拚！新北市長民調：侯友宜僅落後賴神7％

新北市副市長侯友宜（圖）10日主持市政會議，有媒體詢問侯友宜，要不要勇於承擔，一棒接一棒持續為市政建設努力？他說，這個工作不要想那麼複雜、不去想這麼多，誰來接棒不重要。他形容自己是「一直在跑」的人，「要把腳步調整好，跑的好最重要。」(中央社)

美麗島電子報今天針對2018新北市長選戰發佈最新民調，傳出有意落腳新北市的台南市長賴清德，在對上現任新北市副市長侯友宜等人，支持度雖小贏侯7.2％，但是，當選民被問到誰比較適合擔任新北市長時，侯友宜的支持度高達50.0％，領先賴清德的47.6％。該民調顯示，賴清德的北伐之路，恐怕沒有綠軍想像簡單。

該調查由前台灣民調公司總經理戴立安設計執行，在2017年1月9日至10日，針對新北29個行政區，20歲民眾，成功訪問1072人，信賴水準95%, 抽樣誤差為正負3%。

該民調是針對目前政壇傳出有意角逐新北市長人選，除侯友宜、賴清德外，還將綠委羅致政丶吳秉叡，及時代力量立委黃國昌列入民調選項。

調查先普遍性詢問新北市選民，在可以複選的情況下，逐一詢問認為這6位人選是否適合擔任新北市長。

結果受訪者認為最適合擔任新北市的比率，最高為侯友宜50.0％、其次賴清德 47.6％、羅致政18.2％、吳秉叡14.2%、高志鵬12.1%，黃國昌9.2%墊底。另有24.4%未明確回答，。

若進一步針對「4位民進黨可能人選」進行互比民調，會發現，在不分政黨傾向的整體情況下，新北市選民對賴清德的支持度為47.8%、 吳秉叡7.4%、羅致政6.9%、高志鵬3.1%，不投票或投廢票有18.6%，未明確回答16.2%。

若進一步進行交叉分析，在「民進黨支持者」部分，支持賴清德的比例高達 71.1%、羅致政 10.6%、吳秉叡 6.8%、高志鵬 3.7%，顯見目前賴清德在民進黨眾多選將當中，確實具備壓倒性的優勢。

引發關注的是，在對比式民調之下，當賴清德對上侯友宜，雙方支持度分別是43.8％、36.6％，差距僅7.2％。第二名的羅致政與侯友宜進行對決，雙方支持度則是20.1％與53.2％，差距暴增為33.1％。

(中時)