車手變老大 成立幫派餵毒逼債遭起訴
23歲童姓男子原為詐欺集團車手，因案遭通緝逃亡期間，以以LINE群組號召，吸收年輕人在台中海線成立「海口聯盟」，還製作制服壯大聲勢暴力討債，平常以K他命餵毒、販售給手下控制他們，其中還有被害人因被逼債鋌而走險犯搶案償債。台中地檢署偵結，依違反組織犯罪條例、重利、恐嚇等罪嫌，起訴童男等10人。
起訴書指出，綽號「小熊」的主嫌童本享，因擔任詐騙集團車被逮後拒絕出庭，遭士林地檢署發布通緝，逃亡期間在梧棲地區籌組「海口聯盟」。
童男陸續吸收19歲、綽號「紅茶」的蔡姓男子等8人為手下，其中還有2名為未成年少年；並以蔡男梧棲住處為據點，先以K他命利誘利誘八、九年級生加入，先無償餵養再改為販售，還製作制服壯大聲勢。
其中，蔡姓被害人借款2萬元，還不出每10天一期4000元高額利息，童男率眾到其住處撒冥紙、丟雞蛋，再痛毆並簽下本票，蔡男逼得去犯下搶檳榔攤、超商及路人包包等搶案，遭逮捕交保後仍遭逼債，要求償還20萬元本息。
另有張姓被害人借款3萬元，先扣一期10天、6000元利息，之後又遭毆打、威嚇，連被害人祖父也遭威嚇、灑冥紙。
台中地檢署偵結，依違反組織犯罪條例、重利、恐嚇、強制、毒品等罪，起訴童男等10人。並請求對童男從重量刑；蔡男年紀輕，擔任童男左右手行為不當，但犯後坦承犯行，自白販毒等情事，請求於法定刑度內從輕量刑；其餘共犯均聽命童男，坦承犯行，請求從輕量刑。
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(中時)
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