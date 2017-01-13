中共航母繞台　馮世寬：潛艦國造勢在必行

海軍司令部13日在國軍歷史文物館舉行「深海狙擊者-潛艦部隊發展史蹟特展活動」，國防部長馮世寬（左）與會。（鄧博仁攝）

國防部長馮世寬參觀「深海狙擊者-潛艦部隊發展史蹟特展活動」。（鄧博仁攝）

海軍司令部13日在國軍歷史文物館舉行「深海狙擊者-潛艦部隊發展史蹟特展活動」，邀請國防部長馮世寬與會，他致詞時有感而發強調，「今天中共航母繞行台灣，讓我個人覺得潛艦國造勢在必行，而且要努力達成任務。我們若擁有潛艦，將會是對區域和平提出貢獻最有效的戰略武器」。

(中時)