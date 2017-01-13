當選首席副書記長 林為洲有信心打勝仗
當選下會期中國國民黨立法院黨團首席副書記長的國民黨籍立法委員林為洲今天表示，下會期他非常有信心，一定可打出更好的勝仗。
國民黨團舉行下會期黨團首席副書記長選舉，原本國民黨籍立委李彥秀、曾銘宗與林為洲都意角逐，日前經協調，曾銘宗與李彥秀願禮讓。選舉過程，林為洲在現場國民黨籍立委鼓掌下順利當選。
林為洲表示，現在已慢慢摸索出如何在少數情況下自處，及監督多數的民主進步黨，下會期非常有信心，在與國民黨團總召集人廖國棟、新任書記長王育敏合作下，一定可打出更好勝仗。
林為洲日前透過社群網站臉書（facebook）表示，經討論協調，感謝曾銘宗、李彥秀承讓，給他歷練機會；感謝國民黨籍立委林德福、黨團書記長江啟臣、王育敏居中協調，給予寶貴意見。1060113
(中央社)
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