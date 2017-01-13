奈國要台遷館 沈呂巡籲注意是否為通例

前駐美代表沈呂巡今天表示，奈及利亞要求台灣遷辦事處，這顯示中國大陸繼拿邦交國之後，進一步要讓台灣對外單位不能有官方往來，他呼籲要特別注意北京是否有下令要全面限制台灣非邦交國的關係。

沈呂巡上午出席國家政策研究基金會「川普的亞太戰略及衝擊」座談會，他提到昨天發生奈及利亞要台灣遷移辦事處，「這顯示中共繼拿我們的邦交國之外，現在還要求非邦交國還不能與台灣有官方關係，我們在全球有57個代表處，這樣下去我們在非邦交國還能做什麼呢？這事非常嚴重」。

他提到，奈及利亞案要關切的是這是一個特案還是有可能會是通案？也許奈及利亞玩兩手策略，但要關切的是北京是否有下令，進一步對台灣的全球外館限制官方往來，這部分外交部有責任要全面普查，因為這很重要，台灣與非邦交國雖然無外交關係，但其中都有官方性質，要注意中國大陸是否會出手影響。

國家政策研究基金會國家安全組召集人林郁方則表示，奈及利亞的案例，代表中共目前已經開了第二戰場，對台灣來說，除了要守邦交國，現在還要守非邦交國，「我們的外交處境更辛苦」 。

外交部昨天指出，奈及利亞要求駐奈經貿辦事處從阿布加遷往第一大城拉哥斯，鑒於雙方簽有設處備忘錄，基於平等互惠原則，呼籲奈及利亞與我方保留後續協商空間。

但奈及利亞總統府最新發布聲明，雙方關係是貿易代表處層級，聲明內容並未提及要求台灣遷走設在首都阿布加的代表處。1060113

(中央社)