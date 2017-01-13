教部：培育人才是大學任務 做不到就退場

教育部次長陳良基今天表示，少子化、資源不足是高教共同問題，「人才競爭是國際競賽」，大學的任務是培育人才，「做不到就退場」，才能集中教育資源。

106年全國大專校院校長會議今天在高雄舉行，邀請全國158所公私立大專校院（含軍警校院）校長參與。

國立大學校院協會理事長楊泮池、私立大學校院協進會理事長李天任、國立科技大學校院協會理事長廖慶榮、私立科技大學校院協進會理事長葛自祥、專科學校教育聯盟理事長黃柏翔等人共同發表聲明，並向總統喊話，建議成立跨部會人才培育規劃諮詢委員會。

陳良基表示，「人才競爭是國際競賽」，少子化、資源不足早已是共同問題，面對國際競爭，大學的任務是培育人才，「做不到就退場」，才能集中教育資源；而技職和高教「本就不該穿同一件制服」，不該以同樣標準思考。

陳良基指出，過去學校會跟著競爭型經費方向一直改變方向，107年高教深耕計畫將打破過去經費分配方式，希望幫助學校整合校務發展、經營特色，「教育要深耕，不能一直改」，而教育部也會把制度面弄好，讓法令制度可以因應當前高教環境，同時跨部會合作，協助台灣高教發展。

楊泮池指出，現在台灣的高教發展岌岌可危，人才是國家未來發展的重點，如果沒有好好培養，可能影響國際競爭力，就像台大近期又有法律學院的教師被國外挖角，很多問題不只是錢可以解決，還有很多制度問題，也必須找到策略方向。

過去教育部邁向頂尖大學計畫，提供5年500億經費，以台大獲得的經費最多，邁頂計畫到期後，教育部將於107年推動高教深耕計畫，外界也關注台大的經費是否會受影響。

楊泮池表示，站在高教發展，高教深耕計畫發展方向是好的，但還是要有學校去打「國際盃」，教育部在分配資源上也應該思考如何讓「樹幹長好」，增加台灣高教的國際競爭力，否則現在台灣小孩少又留不住，還吸引不了外面的人來，只會變成惡性循環。1060113

(中央社)