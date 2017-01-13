多人競爭黨主席 藍委盼深化黨內民主
國民黨團書記長江啟臣今天針對參選國民黨主席人數有越多的趨勢表示，多人參選黨主席代表大家對國民黨未來有期待，希望選舉能變成國民黨進入黨內民主化跟民意接軌的過程。
參選國民黨黨主席的人數有越來越多的趨勢，除黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義及台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜表態參選外，外傳已請辭的國民黨副主席詹啟賢也將宣布參選。
對此，國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天在立法院出席國民黨團大會前受訪表示，多人要參選黨主席選舉很熱鬧，這也代表大家對國民黨未來有期待，還是希望國民黨再起，扮演好在野黨角色，並有機會重返執政。
江啟臣說，多人參選對黨內民主也是好事，希望在參選過程中，因為大家都是自己人，要盡量避免給外界內鬥的想像或做文章的空間，這是每位參選人在維護黨的形象上可以共同來努力，把選舉過程變成國民黨進階進入黨內民主化跟民意接軌的過程。
國民黨立法院黨團副書記長李彥秀表示，過去國民黨都是穩定的中道力量，這次多人參選黨主席選舉，她覺得有機會把國民黨穩定的中道路線再度強化，也讓所有黨員再次思考，國民黨現階段到底要什麼樣的路線。
另外，李彥秀也指出，現在國民黨面臨的問題，不只是未來路線問題，還有如何盡速做世代交替，讓中生代接班，以及如何讓年輕人認為國民黨是有戰鬥力的政黨，而不是老化的政黨，這至關重要。1060113
(中央社)
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