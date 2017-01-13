新莊鐵皮工廠火警 廠長命危送醫

新莊中正路一處鐵皮工廠近中午時竄出火煙，警消人員獲報到場灌救。（譚宇哲翻攝）

新莊中正路一處鐵皮工廠近中午時竄出火煙，警消人員獲報到場灌救。（譚宇哲翻攝）

新莊區中正路一處3層樓鐵皮工廠，今日11時許竄出火煙，警消人員獲報到場，1樓50坪廠房已全面燃燒，現場濃煙密布，警消人員於12時許撲滅火勢，並於2樓救出1男1女，其中51歲的廠長命危送醫搶救，詳細起火原因仍待警消進一步釐清。

(中時)