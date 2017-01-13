特休不能按曆年制給？勞動部：易有糾紛
新修訂的《勞動基準法》中，特休假新制也在元旦上路，上路之後到底該利用使用曆年制還是使用到職日制，企業雇主與勞工仍霧煞煞，勞動部今強調，因新法中規定，特休假是由勞工排定、到職日計算的年度終結來結算未休假工資，如果利用「曆年制」容易產生糾紛，所以才會建議依照法令規定，以到職日來計算。
舉例來說，以去年8月1日到職的員工在今年2月1日時仍繼續工作，將獲得新制的半年3天的特休假，所以請修期間在2月1日到7月31日間，如果員工繼續工作未中斷，到今年8月1日仍在職，因為年資滿1年，在今年8月1日至明年7月31日可令排定特別休假7日，而且雇主不得主張使用「曆年制」，在今年底要求勞工結清未休假工資、或是按比例分配勞工可運用的假期天數。
「其實不是我們反對曆年制，這一點一定要澄清。」勞動部官員解釋，法令規定以工作年資滿多久、來計算特休假，現在新增了滿半年的資淺年資勞工、其他天數也有調整，所以每個勞工的到職日不一樣、滿的年資也不一樣，所以特休假的計算結清點也會不一樣。
勞動部官員強調，不是勞動部不支持曆年制，只是過去的特休假是勞資雙方協商排定，因為是雙方可協商，所以在曆年制的運用上不會又太大問題，但現在《勞基法》規定只有勞工可以排定，所以可能年底到了、但勞工的年度終結日還沒有到，雇主現在依照新制不能要求勞工在年底結清，因為勞工可以主張法令規定的年度終結日還沒有到，不願被提前結清。
(中時)
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