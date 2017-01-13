PGA》湯瑪斯史上第7人飆59桿 潘政琮T119
上周在SBS公開賽贏得美巡2016-2017球季第2冠的美國好手湯瑪斯，13日在夏威夷進行的SONY公開賽首輪，再度大發神威，全場飆出2鷹8鳥1柏忌59桿(-11)，成為美巡史上第7人、第8次揮出這個佳績的選手，並以領先3桿暫居龍頭。
2017年第1場出賽的旅美好手潘政琮，未發揮抓鳥攻勢，全場只抓下1隻小鳥，另吞2個柏忌，以71桿(+1)並列第119。
首輪從第10洞出發的湯瑪斯，在當天第1洞的4桿洞，第2桿拿劈起桿直接擊球進洞，獵到1隻老鷹，在收尾的最後1洞(球場第9洞)5桿洞，第2桿攻上果嶺，接著約5步距離推桿1推進洞，到手當天第2隻老鷹，驚奇成為美巡第7人擊出59桿的選手。
美國老將福瑞克生涯曾兩次揮出59桿，去年更在旅行家錦標賽締造美巡最低桿紀錄58桿。
(中時電子報)
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