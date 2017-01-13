消防公仔新亮相　阿逃、噴噴守護居家安全

台南市政府消防局第二救災救護大隊13日推出吉祥物「阿逃」與「噴噴」，分別代表住宅用火災警報器和滅火器。（萬于甄攝）

119消防節即將到來，為了將消防觀念傳遞給民眾，南市消防局第二大隊推出新公仔，過年期間將在轄區內公開宣導。（萬于甄攝）

消防弟兄為歡迎初登場的公仔「阿逃」與「噴噴」，特地獻上一段舞蹈為活動暖身。（萬于甄攝）

台南市政府消防局第二救災救護大隊13日推出吉祥物「阿逃」與「噴噴」，除了向民眾拜早年外，2隻可愛的公仔也會在新年期間，傳遞居家安全消防知識，尤其年關將近，煮食不慎案例跟著增加，消防局第二大隊希望能藉此降低災害的發生。

吉祥物阿逃與噴噴是由下營消防分隊隊員莊士儀設計，分別代表住宅用火災警報器和滅火器，近日火警頻傳，消防局加強宣導住宅用火災警報器，第二大隊大隊長陳博文表示，住警器能偵測火煙，並發出警報聲響，輔助民眾即早發現火災，採取逃生行動，增加火災逃生的機會。

台灣目前並無強制住家安裝住宅用火災警報器，但從歐美國家裝置住警器達9成以上的資料顯示，設置住警器確實能有效降低住宅火災死亡，因此，台南針對獨居長者、弱勢家庭及狹小巷弄住家，逐戶安裝住警器，希望保障民眾安全。

119消防節即將到來，為了將消防觀念傳遞給民眾，消防局第二救災救護大隊即日起在麻豆、下營、六甲、官田、玉井、楠西、南化等區域公開宣導， 並搭配街頭快閃，民眾若看見阿逃和噴噴的身影，可與他們合照，上傳到上述7個消防分隊臉書，即可獲得精美禮物。

(中時)