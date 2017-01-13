陸3舉重女將京奧金牌追回 恐面臨禁賽
國際奧委會12日宣布，由於藥檢呈陽性，追回2008年北京奧運3名中國大陸舉重女將奪得的金牌，大陸舉重隊恐面臨禁賽。當時在48公斤級奪銅的台灣好手陳葦綾有望遞補金牌。
大陸中央電視台今天報導，被剝奪京奧金牌的3名大陸舉重選手分別是陳燮霞（女子48公斤級金牌）、劉春紅（女子69公斤級金牌）、曹磊（女子75公斤級金牌）。
陳燮霞藥檢複驗未過，金牌遭追回。加上原本摘下銀牌的土耳其選手也因藥檢未過，獎牌遭追回。只要藥檢過關，當時奪銅的陳葦綾就能遞補成為金牌得主。
國際奧林匹克委員會（IOC）2016年8月複檢2008年北京奧運藥檢樣本，15名舉重選手藥檢結果呈陽性，包括陳燮霞、劉春紅和曹磊。
中國舉重協會當時發表聲明說，對此消息「感到十分震驚」，並說協會始終按「世界反興奮劑條例」和國際舉重總會（IWF）的反興奮劑規定執行「嚴令禁止、嚴格檢查、嚴肅處理」的反興奮劑工作方針，對興奮劑「零容忍」。
大陸一財網今天報導指出，隨著這3名選手奧運金牌被取消，大陸舉重代表隊恐面臨國際舉重總會的禁賽處分。
國際舉重總會2016年宣布，任一國若有3名以上選手的2008、2012年奧運藥檢樣本違反興奮劑規則，不排除處以超過12個月的禁賽。1060113
(中央社)
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