奈及利亞事件 朝野立委籲外交部提早因應

國民黨立法院黨團書記長江啟臣今天表示，奈及利亞事件是中共對台灣外交更進一步的施壓，外交部需提早因應。民進黨立委蔡適應也提醒外交部，密切注意非洲2友邦。

大陸官媒報導，大陸外交部長王毅表示，幾天前，奈及利亞要求台灣駐奈及利亞代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」，並禁止奈國政府官員和機構與台灣發生任何官方往來。

江啟臣表示，這是中共對台外交更進一步的打壓，從施壓邦交國到非邦交國，且時序比以往更緊迫。1月初日台交流協會掛牌，在很短的時間內，中共就在奈及利亞給台灣拆牌。

江啟臣指出，零和對立的外交戰已經展開，以目前的國際態勢，這對台灣最傷，希望政府應趕快拿出方法，避免兩岸在外交進行零和對立式的競爭。不能排除未來其他非邦交國也會有類似狀況產生，外交部須提早因應。

江啟臣說，因為是非邦交國，台灣手中握有的籌碼少、反應空間更小，且這些非邦交國對台灣的重要性又不亞於邦交國，台灣等於是在邦交國與非邦交國的兩個戰場上，都要面臨中共施壓。

蔡適應說，去年12月30日左右，中華民國駐奈及利亞代表處牌子就被拿下，由僑民的側面了解得知，主要是奈及利亞向中國要求特定援助貸款200億美元，以及奈及利亞希望中國幫助，繼續擔任聯合國非常任理事國，所以把台灣問題拿來再重新炒作一次，「奈及利亞算盤打得蠻精的」。

他說，中華民國在非洲還有2個友邦，分別是史瓦濟蘭、布吉納法索，中國會不會採取類似金援手段挖邦交國，外交部要密切注意。

蔡適應說，奈及利亞事件也可以看出中國的凱子外交，花了多大的重本。1060113

(中央社)