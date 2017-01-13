立委：六輕延宕海水淡化廠 未盡企業責任

我要評比

民進黨立委洪宗熠今天表示，台塑今年年終獎金達6個月，台塑六輕卻不願意花錢蓋海水淡化廠，搶了彰化地區民眾的水，企業賺這麼多錢，企業責任都沒有做到。

民進黨立委陳素月、洪宗熠、劉建國等人，上午在立法院召開「台塑六輕勿與民爭水」記者會，邀請水利署水資源組長林元鵬等人出席。

彰化選出的立委陳素月說，集集攔河堰每日供應30萬公噸水給台塑六輕，排擠到彰化地區的農業用水，選區常接獲民眾農業用水供水不足的陳情，農民沒水只好挖井取水，又造成地層下陷，衍生出種種的問題。

劉建國說，雲彰地區地層下陷，還可能引發高鐵行駛的危險，這是全國人民都應該關心的問題。

也是彰化選出的立委洪宗熠說，台塑今年年終獎金高達6個月，企業賺這麼多錢，企業責任卻都沒有做到，去年3月說要蓋海水淡化廠，目前卻沒有具體進展。

他說，水資源分配應以家用為第一、其次為農業，工業用水應該排之後 但集集攔河堰卻將工業用水排第一。

他表示，彰化縣的民生用水每年1.36億公噸、工業用水1.28億公噸，六輕每年卻用水1.1億公噸，六輕幾乎用了全彰化1年的民生用水。

洪宗熠說，台塑六輕每天使用30萬公噸水，初估只要3座海水淡化廠，只需花新台幣150億元就可以自給自足淡水，企業獲利那麼多卻還不做，年終獎金還發這麼多，實在是看不下去。

林元鵬說，六輕用水主要從集集攔河堰來，每年約1億公噸，占集集攔河堰約6%的供水。

他說，民國105年修訂水利法，對於早期的用水計畫，可以重新回溯審查，預計今年、明年就會重審六輕的用水審查。

林元鵬表示，外界對於六輕應籌建海水淡化廠，去年底曾邀請台塑、六輕開會，預估今年6月台塑會將海水淡化廠送環評，預估3年內蓋好海水淡化廠。1060113

(中央社)