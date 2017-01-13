泰山球員轉型課題多 韓杰諭灌籃解悶

泰山高中韓杰諭快攻灌籃。（高中體總提供）

上屆HBL止步12強的泰山高中，本屆捲土重來，憑藉全隊身高優勢，打出奪冠氣勢，今再以105比62擊敗光復高中，確定以A組前3名搶下8強門票，高三球員陳建鴻轟下全場最高21分，高二U17世青國手韓杰諭挹注13分、8籃板，還大秀快攻灌籃，都是致勝功臣，兩人國中時期都以強打內線為主，升上高中面臨轉型課題，教練廖文彬期待本屆能收割成果。

泰山高中陳建鴻攻下21分。（高中體總提供）

目前高三的陳建鴻，大成國中畢業後，進入泰山高中就讀，身高186公分的他，國中時期主打內線，但上了高中後，為延續籃球生涯，接受教練意見，展開轉型計畫，經過2年努力，他在進攻上開花結果，此役砍進3個三分球，還傳出7次助攻，表現精彩。

「練習表現不錯，比賽信心就會增加，就更敢出手。」陳建鴻強調，當時進到泰山，教練認為身材較矮小，就開始轉型，儘管進攻越來越有信心，但防守還是遇到許多困難，他說：「防守常會碰到較矮小的球員，速度常跟不上，要更努力去拚。」

畢業於台北市籃球名校金華國中的韓杰諭，身高195公分，同樣為了未來毅然展開轉型計畫，卻遇到許多困難，儘管進攻逐漸進步，但防守仍需加強，原本在國中表現出色的他，還當選U17世青賽國手，但在高二這年，上場時間卻有些下滑，讓他有些煎熬，他此役把握快攻機會灌籃得分，他說：「灌進有爽一下！」

轉型路本不容易，韓杰諭坦言有些悶，透過灌籃稍稍解悶，也成為他繼續前進的動力，明12強最終戰面對能仁，他強調會盡力去拚。

泰山教練廖文彬表示，內線球員面臨轉型3號球員總會遇到困難，教練的責任就是提醒、提供意見，希望球員能吸收並不斷進步，他一再強調防守的重要，他說：「轉型不是只有進攻，更重要是防守，防守要積極，回防要跑，既然決定目標，就盡力做到最好。」

(中時電子報)