遼寧號繞台 馮世寬：潛艦國造勢在必行

國防部部長馮世寬今天為潛艦部隊發展史蹟特展揭幕表示，最近中國大陸的航空母艦（遼寧號）繞行台灣，讓他覺得潛艦國造是「勢在必行」。

「深海狙擊者-潛艦部隊發展史蹟特展」在台北市國軍歷史文物館展出，揭幕典禮由海軍司令黃曙光上將主持，包括馮世寬、前國防部軍事情報局長汪希苓、首任海獅艦長關振清與前海豹艦長成國有等應邀出席。

黃曙光表示，海軍潛艦兵力建立歷經困難、煎熬，包括從海蛟、海龍兩艘水下兵力初建，到茄比級潛艦接收成軍，到劍龍級潛艦籌獲等，都可由這次展覽，讓國民了解海軍潛艦發展艱苦過程。

馮世寬說，海戰防禦這麼多年來，可由潛艦發展看得出海軍茁壯，潛艦發展也能確實保衛海域安全，特別有感於最近中國大陸航空母艦（遼寧號）繞行台灣，更讓他覺得潛艦國造是「勢在必行」，且要努力達成的任務。這樣的任務能維護海疆安全，更是對區域人民安全貢獻最有效戰略。

馮世寬在導覽人員解說下參觀的展覽，全程聚精會神聆聽，不時與其他貴賓討論，甚至向導覽人員發問。

馮世寬在經過茄比級潛艦接收展示區時，除在銀製器皿展示櫃前仔細觀看，還向導覽人員詢問，「這些銀製餐具是艦上用的嗎？」經導覽人員解說，是當時在美國接收茄比級潛艦時，接觸到美軍所用的物品。

另外，馮世寬在展區十分仔細試用各式各樣模擬器材，包括潛望鏡、望遠鏡等。1060113

(中央社)