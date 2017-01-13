新莊鐵皮屋火警 1人命危

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新北市新莊區中正路一處鐵皮工廠今天發生火警，新北市政府消防局12時許撲滅火勢。工廠廠長命危送醫，另有3名傷者分別送往附近醫院治療。

消防局上午獲報，中正路1棟3層樓鐵皮屋工廠全面燃燒，立即派9分隊、中隊、大隊及南雅重機械前往。

現場是五金車床工廠，火勢於11時47控制、12時2分撲滅，燃燒面積50坪。

消防隊在2樓救出51歲男性廠長，已無呼吸心跳，立即送醫，3名員工（1男2女）自行逃出意識清醒，分送亞東紀念醫院及衛生福利部台北醫院。1060113

(中央社)