涉行賄取得巴拿馬合約 巴西建商願賠償

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巴拿馬檢察總長今天表示，巴西建築公司「Odebrecht」已口頭承諾，會就2010到2014年間透過行賄拿到巴拿馬的生意，賠償5900萬美元。

路透社報導，這個數字是上個月美國一間法院所揭露、Odebrecht公司於認罪協議內坦承付給巴拿馬官員及中間人的數額。

巴拿馬檢察總長波塞爾（Kenia Porcell）告訴記者，她已收到Odebrecht公司會儘快支付賠償金的「正式口頭保證」，並指Odebrecht公司會在巴拿馬調查該案中充分配合。

波塞爾辦公室的一名女發言人表示，這筆錢是Odebrecht公司支付作為賠償之用。

法新社報導，波塞爾表示，Odebrecht公司渴望配合巴拿馬調查行賄付款。據美方上個月的資料，Odebrecht公司2010到2014年間付了超過5900萬美元賄款，以取得價值1.75億美元的合約。

目前的巴拿馬政府指控前總統馬丁內利（Ricardo Martinelli）涉及Odebrecht公司的行賄案。（譯者：中央社陳亦偉）1060113

(中央社)