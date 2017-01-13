8陸客疑食物中毒 衛生局採檢體
8名來自天津的陸客，今天清晨出現嘔吐、腹痛等疑似食物中毒症狀，由遊覽車載至醫院掛號，嘉義市衛生局獲悉後，前往餐廳採驗檢體。
嘉義基督教醫院表示，這8名陸客昨晚投宿嘉義市區飯店，今天清晨有1人身體不適，先到嘉基掛號；由於團員中也有人陸續發生嘔吐、腹痛等症狀，今天清晨由遊覽車載至醫院掛號。
院方指出，整起事件共有3男、5女掛號領藥，年齡最小的10餘歲，最大的50多歲；8人都掛號看診，未打點滴，由醫師開處方藥物後，於上午9時40分許全數離院，繼續走行程。
嘉義市衛生局調查指出，疑似食物中毒的天津旅行團，昨天中午在南投用餐、昨晚在嘉義市吃火鍋，由於8人僅掛號看病、未住院，因此衛生局並未採集到患者的糞便等檢體。
衛生局表示，由於患者的症狀與諾羅病毒相似，因此也不排除感染諾羅病毒，由於衛生局未採集到患者的糞便等檢體，因此由衛生局前往餐廳採驗。
衛生局指出，天津旅行團今天排定前往阿里山，預計17日返回大陸，衛生局告知領隊、導遊，若有團員出現類似症狀，務必通報轄區衛生單位。1060113
(中央社)
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