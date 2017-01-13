女子外出晨泳 慘死小貨車輪下

我要評比

車禍現場。（葉書宏翻攝）

中和警分局交通分隊分隊長許光震受訪。（葉書宏攝）

51歲李姓女子今（13日）凌晨5時許騎機車，在新北市中和區環河西路與中原街口的機車專用道待轉，燈號一變燈李女準備左轉，卻遭後方28歲楊姓男子駕駛的小貨車直接撞擊，李女頭顱變形，送醫後不治，詳細車禍原因待警方進一步釐清。

警方調查，楊男為物流公司駕駛兼3份工作，當時正要送貨往板橋方向，疑因天色昏暗、搶快，才會直接撞擊李女。家屬表示，李女每天都有早起晨泳的習慣，當時正要去游泳。雙方酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。

(中時)