報導「雪碧、情色教主」侵害著作權 3媒體處分不起訴
網路紅人「雪碧」，在臉書上張貼「隔壁叫那麼大聲是有原因的」、「雪碧、情色教主」、「雪碧拳擊照」，媒體自由時報、三立電視、今日傳媒，分別在2015年3、4月間，刊登在網路即時新聞，鄒姓攝影師提出與雪碧的拍照合約，控告3間媒體以及負責審稿的人員侵害著作權，但被告說從「雪碧」臉書擷取，有註明出處，檢察官認為，照片為合理使用，處分不起訴。
鄒控告自由時報娛樂頻道賀姓即時新聞副組長、今日傳媒新聞部王姓副總編輯、三立電視劉姓副總編輯，認為「雪碧」臉書網頁上的照片是他拍攝，3人未經同意，分別在2015年3月底、4月初、4月中在網路報導中公開播放，侵害他的著作財產權。
但3人均否認犯行，稱從「雪碧」臉書擷取，並註明取自臉書，而檢察官在臉書上確實也看到相同的照片。鄒主張他與雪碧簽訂合約，著作權由他所有，但並未拿出原始檔案。
檢察官認為，臉書服務條款第2條第4款約定，當您以「公開」設定，代表您允許所有人「包括Facebook以外的人士」存取或使用該資料。既然雪碧已經設定公開，就代表允許不特定人使用。
不起訴書指出，3媒體的報導均有註明取自臉書，屬於「合理使用」範圍，並無侵害鄒著作權的主觀犯意，處分不起訴。
(中時)
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