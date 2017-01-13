特休採歷年制 勞動部說易生糾紛
勞動部今天表示，特休假在法令的規定下是工作年資滿多久，就有多少天的特休假，如果用歷年制來排，就會容易產生糾紛。
勞動基準法修法上路以來，引發許多爭議，根據勞動部給律師陳業鑫的回函中寫到，如果勞工在民國105年7月5日到職，到106年1月5日仍在職，因工作年資滿6個月，可依新修正的勞基法取得3天的特別休假。請休期間為106年1月5日至106年7月4日之間。
倘勞工繼續工作未中斷，並於106年7月5日仍在職，因年資已滿1年，自106年7月5日至107年7月4日，可另排定特別休假7天。也就是說，勞工的特休以到職日為主，而非採歷年制。
勞動部官員解釋，不是反對特休用歷年制算，只是依照目前的法令規定下是工作年資滿多久，就有多少天的特休假。
勞動部說，過去特休假是由勞資雙方可以排定，如果採用歷年制就沒有太大問題，但現行規定是只能由勞工來排定，因此勞工的年度終結日還沒有到時，雇主也無法採歷年制來結清。
勞動部舉例，雇主採歷年制要在12月31日跟勞工結清特休假，但勞工可主張特休是由勞工排定，年度終結日是隔年6月30日，為什麼要提前被雇主結清。勞動部說，提前結算是否優於勞基法也有爭議。
勞動部表示，按照法令規定用到職日來說，不管給假天數、年度終結日來結算工資就沒有問題。但如果用歷年制來算，是沒有辦法按照法令規定的話，就會有些問題。1060113
(中央社)
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