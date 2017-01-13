專偷台南老廟神像 3男被逮送辦
台南市1名慣竊2日偷走中西區五瘟宮的「虎爺」，媒體披露後，有意收購的藝品店老闆見事情鬧大，趕緊把「虎爺」寄還，但仍被警方逮捕送辦。
台南市警局第二分局、第五分局今天聯手逮捕44歲曾姓男子、28歲邱姓男子及44歲藝品店老闆蔡姓男子，這3人有竊盜及贓物等前科；警方同時起出北區北忠街「西華堂」3尊三官大帝神像。
警方調查，曾男、邱男去年12月30日共騎機車到「西華堂」徒手竊取3尊三官大帝神像，再以新台幣7000元賣給藝品店的蔡男。
邱男食髓知味，今年1月2日前往五瘟宮；戴著白色帽子的邱男，雙手合什假裝拜拜，不時回頭觀望是否有人，再轉到虎爺神龕前蹲下查看，伸手把虎爺塞入外套內逃離。
邱男還是把虎爺送到蔡男的藝品店，卻因媒體曝光鬧大，蔡男不敢留下虎爺，又怕隨意棄置會被神明懲罰，蔡男1月3日就開著太太的汽車，載著邱男，遠赴後壁區超商將虎爺寄還五瘟宮，但警方不放棄追查，將他們3人逮捕到案。1060113
(中央社)
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