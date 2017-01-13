陽岱鋼看重轉隊第一年 經典賽未明朗

我要評比

旅日棒球好手陽岱鋼是否參加3月經典賽，目前還沒答案，除了原有的肋骨傷勢待評估，他首度現身巨人球場訓練時，拋出「轉隊第一年很重要」的風向。

陽岱鋼去年球季結束後行使自由球員（FA），離開效力11年的北海道日本火腿鬥士隊，本季轉戰東京讀賣巨人。昨天他身穿整套紅色運動服，首度在巨人球場自主訓練，並與台灣投手廖任磊握手合照。

陽岱鋼對日本媒體表示，加入新球隊感到有點緊張，尤其轉隊後第一年很重要，打國家隊固然是一件很光榮的事，但因還有傷勢，還需要與球隊、訓練員討論。

陽岱鋼原本有意打經典賽，去年11月返台在機場說「如果入選，會加油」表達正面態度。但是在球季中肋骨挫傷，這方面他在台灣時，多次在公開場合說，需要醫生評估。1060113

(中央社)