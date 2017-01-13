安倍晉三訪杜特蒂家 參觀臥室享用點心

我要評比

日本首相安倍晉三今天上午在納卯市造訪菲律賓總統杜特蒂的住家，他甚至參觀了杜特蒂的臥房，展現兩人的友誼與互信。

安倍晉三正在菲律賓進行2天官方訪問，昨晚結束馬尼拉市的馬拉坎南宮行程之後，從馬尼拉國際機場搭機飛抵1500公里外的納卯市。

杜特蒂特別助理克里斯多夫‧吳（Christopher Go）在臉書上張貼了這些照片。

克里斯多夫‧吳在留言中說，「日相安倍晉三在杜特蒂總統簡單的家中，我們也給他看杜特蒂總統的床，以及杜特蒂總統最喜歡的老蚊帳。」

當地媒體報導，安倍晉三在杜特蒂家待了45分鐘，享用了菲式米糕、菲式粽子與芒果湯等甜點。

菲國政治評論人士在訪談節目中說，邀請外國領袖到自家參觀極為罕見，杜特蒂此舉展現出他與安倍晉三的友好與互信關係。

1名臉友在克里斯多夫‧吳的臉書頁留言說，「總統從政30多年，一直就住在這樣簡單的房子裏，我為他感到驕傲，他不是個貪汙的公務員。」

杜特蒂在當選菲律賓總統之前是納卯市長，這棟房子位在納卯市郊區，據曾經入內的納卯台商說，外觀及內部均相當簡樸。

安倍晉三在納卯市還參觀日僑墓園、與商界人士會面、為「菲律賓鷹」命名，並參訪以日文教學的民答那峨島國際大學，中午過後即返回日本。1060113

(中央社)