國道惡意逼車警全面取締 年度執法重點

網友爆料國道上有車輛惡意逼車。國道公路警察局今天表示，元旦起列為今年度執法重點，並將增派偵防車，不定時巡邏以行車影像蒐證，以遏止惡意逼車違規不法行為。

爆料公社友網友PO文駕駛大貨車行駛在國道1號北向11公里處，遇到兩輛白色轎車疑有行車糾紛爭道行駛，過程中還差點害大貨車從後方追撞上去，大貨車駕駛將整個過程的行車紀錄器，PO在不公開臉書社團。

對於爆料公社PO文惡意逼車影片，國道公路警察局第一公路警察大隊表示，依影片內容，昨日聯絡PO文張姓大貨車駕駛，並於今天一早取得提供自錄行車紀錄器影片。

據張姓駕駛說法，12日下午從桃園送貨要至基隆，快2時經過汐止路段，發現內側與中線2部小客車疑似在爭道行駛，並一路變換到外側車道，害他差點煞車不及撞上，相當危險完全不顧其他車輛的安全，因此才會將整個過程PO上網提醒社會大眾注意。

國道警方指出，經檢視整個過程，內側車道白色喜美自小客車依道路交通管理處罰條例第43條1項3款任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，可處新台幣6000元以上，2萬4000元以下罰鍰；另依該條例第43條第4項規定，並吊扣該汽車牌照3個月。

中線車道白色三菱自小客車依道路交通管理處罰條例第33條1項4款變換車道未使用方向燈處罰3000至6000元罰鍰。警方將依法製單處罰。

依國道公路警察局統計，鑑於惡意逼車往往造成自身及其他用路人極大危險，去年1月到11月就取締了142件惡意逼車行為，突然減速或煞車，故意停在車道上有89件，另有38件是因為砸車或逼車造成車禍。

國道警方也建議，若是遇到惡意逼車，車主不要直接與對方起衝突，可在事後用行車紀錄影像方式，上傳到國道公路警察局的檢舉專區。元旦起將列為今年度執法重點，並將增派偵防車，不定時巡邏以行車影像蒐證，以遏止惡意逼車違規不法行為。1060113

(中央社)