國道惡意逼車警全面取締 年度執法重點
網友爆料國道上有車輛惡意逼車。國道公路警察局今天表示，元旦起列為今年度執法重點，並將增派偵防車，不定時巡邏以行車影像蒐證，以遏止惡意逼車違規不法行為。
爆料公社友網友PO文駕駛大貨車行駛在國道1號北向11公里處，遇到兩輛白色轎車疑有行車糾紛爭道行駛，過程中還差點害大貨車從後方追撞上去，大貨車駕駛將整個過程的行車紀錄器，PO在不公開臉書社團。
對於爆料公社PO文惡意逼車影片，國道公路警察局第一公路警察大隊表示，依影片內容，昨日聯絡PO文張姓大貨車駕駛，並於今天一早取得提供自錄行車紀錄器影片。
據張姓駕駛說法，12日下午從桃園送貨要至基隆，快2時經過汐止路段，發現內側與中線2部小客車疑似在爭道行駛，並一路變換到外側車道，害他差點煞車不及撞上，相當危險完全不顧其他車輛的安全，因此才會將整個過程PO上網提醒社會大眾注意。
國道警方指出，經檢視整個過程，內側車道白色喜美自小客車依道路交通管理處罰條例第43條1項3款任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道，可處新台幣6000元以上，2萬4000元以下罰鍰；另依該條例第43條第4項規定，並吊扣該汽車牌照3個月。
中線車道白色三菱自小客車依道路交通管理處罰條例第33條1項4款變換車道未使用方向燈處罰3000至6000元罰鍰。警方將依法製單處罰。
依國道公路警察局統計，鑑於惡意逼車往往造成自身及其他用路人極大危險，去年1月到11月就取締了142件惡意逼車行為，突然減速或煞車，故意停在車道上有89件，另有38件是因為砸車或逼車造成車禍。
國道警方也建議，若是遇到惡意逼車，車主不要直接與對方起衝突，可在事後用行車紀錄影像方式，上傳到國道公路警察局的檢舉專區。元旦起將列為今年度執法重點，並將增派偵防車，不定時巡邏以行車影像蒐證，以遏止惡意逼車違規不法行為。1060113
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範