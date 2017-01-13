國民黨主席選戰開打 吳洪郝詹同台

表態參選國民黨主席的前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌今天在一場新書發表會同台，且都上台致詞；國民黨副主席胡志強笑說，新書發表會成政見發表會。

資深新聞工作者李建榮上午舉辦「百年大黨，十年風雲」新書發表會，前國民黨主席吳伯雄、前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席郝龍斌、胡志強、已經請辭國民黨副主席的詹啟賢、台北論壇基金會董事長蘇起等人均受邀出席。

這是吳敦義、洪秀柱、郝龍斌宣布參選國民黨主席後，首次在公開場合同台，而在積極思考參選國民黨主席的詹啟賢也出席，讓這場活動格外受關注。

吳敦義與郝龍斌併肩而坐，安排在左邊座位。洪秀柱因為晚到，與胡志強、詹啟賢坐在右邊。詹啟賢走上台致詞前，先與台下的洪秀柱握手，詹啟賢與吳敦義致詞後隨即離去。

新書發表會安排吳伯雄、詹啟賢、吳敦義、洪秀柱、郝龍斌、蘇起、胡志強先後致詞。

許久未公開露面的吳伯雄因為身體不適、正在復健，坐著發表談話。吳伯雄說，5月即將進行主席選舉，多位同志表態將承擔重任，這是可喜的事情，但他要提醒，選舉過程必須是君子之爭，考慮大我而非小我，選後仍要共同為國民黨生存發展努力。

詹啟賢表示，台灣民主政治需要制衡力量，他去年受洪秀柱邀請擔任國民黨副主席，雖然現在不在工作崗位上，這這個信念沒有改變，對中國國民黨愛護的心不會改變。

詹啟賢在會前受訪也談到，積極思考參選主席，盡量在過年前做出決定。黨主席的事情要考量國家社會的事，黨產的事不是主要的原因。就黨產問題，他與洪秀柱有好幾次討論，都是心平氣和，看法或許不同，但沒有個人恩怨與不滿。

洪秀柱指出，國民黨主席選舉，多人表態參選，外界認為國民黨發生什麼事情，其實競爭是好事；競爭不要鬥爭，透過民主競爭程序，凝聚全黨團結力量，每位要出來承擔的人，對這個黨都有期許與熱誠，應該做到這點。

胡志強笑說，沒想到今天新書發表會成業務檢討會、3位政見發表會，希望這次選舉，候選人不要相互攻擊、刀刀見骨，一定要無私、團結、救台灣，救台灣就是救國民黨。1060113

(中央社)