川普上台在即 陸：密切關注美外貿政策
中國大陸海關總署發言人黃頌平今天說，大陸希望中美經貿合作有更好的發展前景，將密切關注川普就任美國總統後實行的對外貿易政策。
大陸國務院新聞辦公室上午舉行記者會，邀黃頌平說明大陸2016年全年進出口情況。黃頌平回應外媒提問時作上述表示。
他指出，當前全球貿易發展進入低迷期，逆全球化的傾向抬頭，貿易保護主義升溫，大大增加世界經濟的不確定性。
大陸商務部最新數據顯示，大陸2016年遭遇來自27個國家和地區發起的119起貿易救濟調查案件，涉案金額143.4億美元，案件數量和涉案金額分別年增36.8%和76%。
黃頌平說，面對已開發經濟體貿易保護主義作為的潛在影響，國際社會有必要共同應對。大陸將為克服世界經濟的不確定性做出努力，在堅決反對貿易保護主義的基礎上繼續推動經濟全球化。
他說，中美經濟互補、貿易互惠互利，希望兩國未來在經貿合作方面有更好的發展前景。大陸將密切關注川普（Donald Trump）20日就任美國總統後實行的對外貿易政策。1060113
(中央社)
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