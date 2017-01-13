日媒：鴻海和夏普考慮在美興建LCD廠

我要評比

彭博報導，日本經濟新聞（Nikkei）引述1名未證實身分的夏普（Sharp）主管報導，鴻海和夏普「正在考慮」在美國建廠的投資計畫。

夏普母公司－鴻海告訴美國總統當選人川普（Donald Trump），將聯合軟銀（SoftBank）社長孫正義（Masayoshi Son）在美國投資，以協助美國創造工作機會。（譯者：中央社徐睿承）1060113

(中央社)