壓制黑幫斷金流 全台掃蕩簽賭網站逮百餘人
為打擊幫派，遏止黑社會囂張氣焰，同時斷絕重要不法金源，警政署除策劃台北市、新北市、桃園市、基隆市區域同步掃黑外，並結合全國14個縣市同步查緝賭博專案行動，以立即反應、即時壓制，事後深入追查、追究首謀，連坐檢肅成員，切斷金流源頭的「三打掃黑」策略，期將暴力犯罪集團連根刨起。
內政部長葉俊榮今(13)日上午在警政署長陳國恩的陪同下，到刑事局檢視成果，慰勉及表揚有功人員，重申維護治安為政府施政重要工作，「黑道零容忍」更是政府面對挑戰執法威信、危害社會秩序的幫派分子所秉持的態度與決心。
本次專案行動全國共計出勤警力5889名，掃蕩處所1098處，查獲網路賭博61件106人，運動簽賭46件50人，六合彩簽賭567件692人，職業賭場86件513人，其他賭博25件79人。
其中，刑事局偵查第九大隊針對長期經營國內外各種運動賽事、百家樂、21點、六合彩、大樂透及線上麻將等數10種博弈遊戲的大型網路賭博網站tx5588.com（天下九州現金網）進行查緝，與14縣市警察局共組專案小組，兵分多路前往全國26處進行搜索，共查獲黃姓男子等40人，查扣到電腦主機44台、手機42支、帳冊27本及電腦即時斷電系統、還原系統及監視器設備等證物，經初步統計，該網站自去年迄今，賭資已逾數10億元。
另掃黑部分，共檢肅到「治平專案目標」8人、掃蕩幫派活動場所164處，違反各類刑案幫派犯嫌108人。
(中時)
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