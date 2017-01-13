建國科大學生化彩妝 阿公阿媽超潮

92歲的阿公陳志夫穿得趴哩趴哩，和老婆曬恩愛走秀，幕後推手就是建國科大美容科技研究所學生，阿公直呼找回年輕活力。

建國科技大學美容科技研究所安排一門名為「時尚造型特論」的課程，10多名學生的任務就是要幫住在彰化市太極新村的阿公阿嬤化彩妝作造型，為了取得阿公阿媽的信任，學生先在社區作社區服務，幫阿公阿嬤剪頭髮「博感情」，取得長輩信任後，再邀請長者參與。

建國科技大學時尚美學中心主任林宥涵說，幫老人家化妝作造型要注意的事情和一般化妝不太一樣，先拿圖片給他們看，稱讚他們年輕時的模樣就和圖片上的模特兒差不多，而幫長輩化妝強調的是氣質和穩重，顏色上就會使用較為中性的顏色，像是咖啡色。

林宥涵表示，像是現在的年輕人大多不用腮紅，但為了強調氣色，學生們就會幫長輩上腮紅；教導這門課程的講師丁秀毓則說，阿公阿媽的皮膚隨著年紀的增長，會有皺紋以及易出油的情形，她鼓勵學生和阿公阿嬤溝通，幫忙化妝，也很高興學生克服難題。

這群年齡都60歲以上的阿公阿嬤，在學生的巧手下都成了時尚模特兒，彼此間看到都大讚對方是帥哥及美女，其中高齡92歲的陳志夫是將軍退伍，為了化個最帥的造型，特別穿上西裝，帶上印有蔣公的徽章，在學生的安排下，還和太太一起在舞台走秀「曬恩愛」，讓眾人直呼好羨慕。1060113

(中央社)