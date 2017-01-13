陸2016進出口總值 年減0.9%

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中國大陸海關總署今天公布，2016年貨物貿易進出口總值人民幣24.33兆元，年減0.9%。其中，出口13.84兆元，年減2%；進口10.49兆元，年增0.6%。

大陸海關總署13日在官網公布2016年中國大陸外貿進出口情況。其中，去年第4季進出口總值、出口、進口為當年首次回升，分別成長3.8%、0.3%和8.7%。

中新社報導，海關總署新聞發言人黃頌平在北京舉行的記者會中指出，2016年中國大陸外貿呈前低後高，但仍存在一些困難，如外商投資企業、國有企業進出口下降，加工貿易進出口下降等。

若以國別來看，大陸對部分「一帶一路」沿線國家出口成長。

中國大陸2016年對巴基斯坦、俄羅斯、印度等國出口分別成長11%、14.1%和6.5%。大陸對歐盟出口成長1.2%，對美國出口微幅成長0.1%，對東南亞國家協會（ASEAN）出口下降2%，這三者合計占中國大陸出口總值的46.7%。

進口方面，2016年中國大陸進口鐵礦石、原油、銅等大宗商品數量保持成長。鐵礦石數量年增7.5%，但均價年減0.5%；進口原油數量年增13.6%，均價年減18.6%；進口銅數量年成長2.9%，均價年減6%。1060113

(中央社)