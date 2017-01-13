賀陳旦評高鐵到屏東 潘孟安：天龍國觀點

交通部長賀陳旦日前說高鐵南延到屏東條件未成熟。屏東縣長潘孟安（左2）13日表示，賀陳旦用在台北天龍國的觀點看台灣。潘孟安並向總統蔡英文喊話，希望做出明智抉擇。（屏東縣警局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年1月13日

交通部長賀陳旦日前說高鐵南延到屏東條件未成熟。屏東縣長潘孟安今天公開指出，賀陳旦用在台北天龍國的觀點看台灣。潘孟安並向總統蔡英文喊話，希望做出明智抉擇。

賀陳旦日前表示，高鐵南延到屏東條件未成熟，短時間內沒有列為優先建設的打算，潘孟安表示，如果一個國家的交通建設是偏極性的趨向都會型，忽略偏鄉人民的權利和需求，這不是完善的國土規劃和交通建設。

潘孟安表示，總統蔡英文說今年是鐵公路建設交通元年，很遺憾的「這個交通部長」對於屏東人長期對重大交通建設的需求和期待，用冰冷、佝傲的態度傷了屏東人的感情。

潘孟安說，屏東人期待政黨輪替後有更重大的交通建設，屏東人繳同樣的稅，盡同樣的義務，卻沒享享受到一丁點的交通便捷，花蓮、台東鐵路電氣化比屏東先進，離島的飛機運行也比屏東先進，連馬祖都有南北竿機場。

潘孟安批評賀陳旦用天龍國的觀點在台北看天下，他說，屏東每年有1000萬人次的觀光人口、84萬縣民的需求還達不到經濟效益，要怎樣才算經濟效益。

潘孟安說，西部交通，高鐵就像主動脈，現在主動脈缺了一角，沒有到腳，「這個政府是腳麻了，這個交通部也腳麻了」。

潘孟安向總統蔡英文及行政院長林全喊話，他表示，屏東在交通建設上頻頻被漠視，希望賀陳旦的說法只是他個人的意見，希望蔡總統和林院長能盡快做出明快、明智的抉擇，「不管甲案、乙案，就是不要吃案」。1060113

(中央社)