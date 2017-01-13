高鐵延伸屏東 交通部將做可行性評估

我要評比

交通部將於今年啟動高鐵延伸到屏東縣的可能做可行性評估，可能方案包括沿台鐵新闢隧道及其他新闢路線方案。

高鐵是否延伸屏東，媒體日前報導，交通部長賀陳旦說，「有些路線沒有打算短時間內，列為優先建設。」；不過，屏東縣長潘孟安表示，賀陳旦用台北天龍國觀點看台灣。

交通部高速鐵路工程局今天表示，已充分了解，已就高鐵延伸屏東可能做可行性評估，會就高鐵延伸屏東的各種可能路線方案，進行技術、市場、法律、土地、經濟、財務及環境等可行性研究，完成報告後將報交通部核轉行政院核定。1060113

(中央社)