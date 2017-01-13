吳敦義口中那個人 洪秀柱：沒指名道姓
媒體報導，前副總統吳敦義指「那一個人走的路線讓35名黨籍立委畏懼」；中國國民黨主席洪秀柱今天受訪表示，她不在意這些事，人家沒指名道姓，為何要自以為是。
媒體問洪秀柱是否讓人畏懼？洪秀柱反問媒體，「你覺得嗎？我不覺得」。
資深新聞工作者李建榮上午舉辦「百年大黨，十年風雲」新書發表會，前國民黨主席吳伯雄、前副總統吳敦義、國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、胡志強、已請辭國民黨副主席的詹啟賢及台北論壇基金會董事長蘇起等受邀出席。
這是吳敦義、洪秀柱、郝龍斌宣布參選國民黨主席後，首次在公開場合同台，而積極思考參選國民黨主席的詹啟賢也出席，讓這場活動格外受關注。
被問到詹啟賢可能參選，洪秀柱表示，她還在極力慰留詹啟賢，但這不影響如果詹啟賢真的有意願參選，郝龍斌不也一樣要選嗎？
會不會擔心兩岸路線被大作文章？洪秀柱說，沒什麼好大作文章，國民黨第19次全國代表大會通過兩岸路線，論述可再加強。
此外，洪秀柱致詞表示，國民黨主席選舉，多人表態參選，外界認為國民黨發生什麼事，其實競爭是好事；競爭不要鬥爭，透過民主競爭程序，凝聚全黨團結力量，每位要出來承擔的人，對這個黨都有期許與熱誠，應做到這點。1060113
(中央社)
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