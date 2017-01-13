男離奇陳屍排水溝 疑失足俯趴溺斃

我要評比

中年男子臉部部朝下，俯趴寬度僅50公分排水溝，疑似溺斃不到10公分深的水中。（王文吉攝）

鑑識人員到場採證，初步檢視死者為中年男子，雙手插放口袋，身上並無外傷。（王文吉攝）

台中潭子區傳出男子疑似失足溺斃，豐原分局潭北派出所上午8時許獲報，福林路3段人行道旁的排水溝有一名男子跌落，警方到場發現一名中年男子臉部部朝下，俯趴排水溝中，疑似溺斃不到10公分深的水中，因死者身上無證件，當地居民也表示不認識，身分有待確認。

死者溺斃處為未加蓋的家庭排水溝，寬度僅50公分，深約成年男子膝蓋高度，當地居民表示，水流不多也不深，很納悶，男子怎麼會溺斃？鑑識人員到場完成採證，初步檢視男子約50多歲，雙手插放口袋，身上並無外傷，將報請檢察官相驗，釐清死因。

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(中時)