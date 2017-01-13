陸客團遊嘉義 8人疑食物中毒送醫

嘉義市衛生局到餐廳採集食物檢體。（廖素慧攝）

陸客遊覽車開進嘉基醫院，遊客下車求診。（廖素慧翻攝）

來自天津的陸客旅行團於今天上午7時許，整團至嘉義基督教醫院急診。原來，有8名遊客上吐下瀉，疑似集體食物中毒，就醫後檢查後已無大礙。嘉義市衛生局到陸客昨晚用晚餐的一家餐廳採集食物檢體送化驗，著手調查肇禍原因。

這家餐廳負責人表示，昨晚有270餘名陸客在該餐廳用餐，餐廳供應個人小火鍋，牌價150人，有豬肉片、南瓜片、高麗菜等蔬菜及金針菇、魚丸等一般火鍋料，目前僅有8位陸客傳出不適，也已配合衛生局採食物檢體檢驗，希望能盡快釐清原因。

(中時)