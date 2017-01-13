吳批「那個人令人畏懼」 柱：沒說是我!

國民黨主席洪秀柱13日上午出席新聞工作者李建榮的「百年大黨，十年風雲」新書發表會。(潘維庭攝)

前副總統吳敦義宣布參選國民黨主席，日前吳接受媒體專訪時表示，「那一個人」走的路線讓他們畏懼，疑似暗批黨主席洪秀柱無法團結全黨。洪秀柱13日上午受訪時表示：「我不在意這些事情，人家沒有指名道姓說我，我們為什麼要自以為是？」

資深新聞工作者李建榮13日上午舉辦「百年大黨，十年風雲」新書發表會，前國民黨主席吳伯雄、前副總統吳敦義，國民黨主席洪秀柱、副主席胡志強、郝龍斌、詹啟賢等人受邀出席。洪秀柱在活動開始前受訪，作出上述表示。

洪秀柱一開始說，有人常講「這個國家」的那個人，「是不是講那個人？」，認為吳敦義批評的可能是蔡英文總統，記者說吳講的是黨，柱反問「那個人（蔡）也是黨主席啊！」

洪秀柱表示，我不在意這些事情，「人家沒有指名道姓說我，我們為什麼要自以為是？」

記者問她，會不會擔心兩岸路線在這次黨主席選舉又被大作文章，洪答：「沒什麼好大作文章，十九全代會都通過，兩岸路線、政策，非常明白講出來，我們可以在論述方面更多加強。」

記者再問她「妳會覺得自己令人畏懼嗎？」洪回應記者：「你覺得嗎，我不覺得耶。」

被問到韓國瑜辭北農總經理，宣告要出來選黨主席，會不會擔心被瓜分黃復興黨部的票源？洪表示：「不會耶!大家要相信黨員同志有他的自主性，如果大家覺得，黃復興好像人數比例較高，那大家趕快交黨費員。我們有88萬多黨員，黃復興佔的比例還是比較少」，洪呼籲大家快交黨費，成為有實質黨權的黨員。

(旺報)