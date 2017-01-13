吳批「那個人令人畏懼」 柱：沒說是我!
前副總統吳敦義宣布參選國民黨主席，日前吳接受媒體專訪時表示，「那一個人」走的路線讓他們畏懼，疑似暗批黨主席洪秀柱無法團結全黨。洪秀柱13日上午受訪時表示：「我不在意這些事情，人家沒有指名道姓說我，我們為什麼要自以為是？」
資深新聞工作者李建榮13日上午舉辦「百年大黨，十年風雲」新書發表會，前國民黨主席吳伯雄、前副總統吳敦義，國民黨主席洪秀柱、副主席胡志強、郝龍斌、詹啟賢等人受邀出席。洪秀柱在活動開始前受訪，作出上述表示。
洪秀柱一開始說，有人常講「這個國家」的那個人，「是不是講那個人？」，認為吳敦義批評的可能是蔡英文總統，記者說吳講的是黨，柱反問「那個人（蔡）也是黨主席啊！」
洪秀柱表示，我不在意這些事情，「人家沒有指名道姓說我，我們為什麼要自以為是？」
記者問她，會不會擔心兩岸路線在這次黨主席選舉又被大作文章，洪答：「沒什麼好大作文章，十九全代會都通過，兩岸路線、政策，非常明白講出來，我們可以在論述方面更多加強。」
記者再問她「妳會覺得自己令人畏懼嗎？」洪回應記者：「你覺得嗎，我不覺得耶。」
被問到韓國瑜辭北農總經理，宣告要出來選黨主席，會不會擔心被瓜分黃復興黨部的票源？洪表示：「不會耶!大家要相信黨員同志有他的自主性，如果大家覺得，黃復興好像人數比例較高，那大家趕快交黨費員。我們有88萬多黨員，黃復興佔的比例還是比較少」，洪呼籲大家快交黨費，成為有實質黨權的黨員。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。