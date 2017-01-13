陳鎮川閃電封臉書 主因和張惠妹有關？

陳鎮川擔任張惠妹經紀人多年。（圖／中時資料照片）

「天后推手」經紀人陳鎮川入行多年，除了是張惠妹（阿妹）專屬經紀人，旗下的源活國際娛樂近年來更承辦了江蕙、黃鶯鶯、張惠妹的巡演，他和張惠妹於公於私都有好交情，也是許多阿妹的鐵粉必追蹤的對象，沒想到昨(12日)他竟閃電表示24小時後要關掉臉書，讓人好奇背後主因。

陳鎮川昨在臉書預告說：「只能利用臉書跟我聯絡的朋友麻煩在未來24小時告訴我你其他的聯絡方式，明天早上就要永遠跟臉書說再見囉。」讓許多朋友紛紛震驚在底下留言，據《自由時報》報導，陳鎮川這回關臉書可能與張惠妹的巡演有關。

報導指出，網友猜測，陳鎮川先前便多次強調無法透過他得到阿妹開唱門票，或許是不堪其擾，才會選擇就此關閉個人臉書，而他先前曾在臉書發聲批小巨蛋的「阿妹條款」，直言：「不是再一個一個羞辱歌手了，可以嗎？」呼籲北市府應該拿出魄力解決，而不是接連羞辱開唱的歌手，稍早陳鎮川的臉書已關閉，如今少了一個發聲管道，讓許多歌迷都直呼可惜。

(中時電子報)