徐永明擬提修法 慢車酒駕最高罰2400
時代力量立法委員徐永明今天表示，自行車肇事及酒駕件數逐年增件，將盡快提出修法提高罰則，慢車駕駛人若酒駕，最高可處新台幣2400元罰鍰；交通部表示，樂見委員提修法。
徐永明上午在立法院舉行「自行車風潮，安全問題視而不見」記者會。徐永明說，台灣自行車風氣盛行，近年自行車肇事比例也逐年增加，雖然民眾樂於騎乘自行車，但卻對於行駛法規不熟悉，進而造成傷亡。他認為應推廣自行車教育，並修正相關交通法規。
徐永明表示，根據內政部警政署統計，民國103年度自行車肇事件數7713件。死亡人數53人、受傷人數1萬1041人，與102年度比較，事件數與受傷人數分別增加9.93%與8.65%。
徐永明說，會儘速提出道路交通管理處罰條例第73條修法，將慢車不依規定轉彎、超車、停車，或在道路上以危險方式駕車，行進間以手持方式使用行動電話等，罰鍰由現行300元以上600元以下罰鍰，提高至600元以上1200元以下罰鍰。
另外，慢車駕駛人若酒駕，罰鍰由300元以上600元以下，提高到1200元以上2400元以下；拒絕酒測則由處1200元罰鍰提高至4800元。
對此，交通部路政司監理科長趙晉緯表示，100年與103年有持續檢討法規，若委員提出相關修法提高罰則，有助於民眾注意自己騎乘安全行為，「交通部樂見委員提案」。
趙晉緯表示，已請運輸研究所將通盤性研究自行車法規，納入107年度政策類研究計畫，針對酒駕問題是否該更加嚴格規範，要更完整檢討，盼透過研究計畫了解國外規範後，再來檢討國內相關規定。1060113
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。