徐永明擬提修法 慢車酒駕最高罰2400

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時代力量立法委員徐永明（右）13日表示，自行車肇事及酒駕件數逐年增件，將盡快提出修法提高罰則，慢車駕駛人若酒駕，最高可處新台幣2400元罰鍰；交通部表示，樂見委員提修法。中央社記者陳俊華攝 106年1月13日

時代力量立法委員徐永明今天表示，自行車肇事及酒駕件數逐年增件，將盡快提出修法提高罰則，慢車駕駛人若酒駕，最高可處新台幣2400元罰鍰；交通部表示，樂見委員提修法。

徐永明上午在立法院舉行「自行車風潮，安全問題視而不見」記者會。徐永明說，台灣自行車風氣盛行，近年自行車肇事比例也逐年增加，雖然民眾樂於騎乘自行車，但卻對於行駛法規不熟悉，進而造成傷亡。他認為應推廣自行車教育，並修正相關交通法規。

徐永明表示，根據內政部警政署統計，民國103年度自行車肇事件數7713件。死亡人數53人、受傷人數1萬1041人，與102年度比較，事件數與受傷人數分別增加9.93%與8.65%。

徐永明說，會儘速提出道路交通管理處罰條例第73條修法，將慢車不依規定轉彎、超車、停車，或在道路上以危險方式駕車，行進間以手持方式使用行動電話等，罰鍰由現行300元以上600元以下罰鍰，提高至600元以上1200元以下罰鍰。

另外，慢車駕駛人若酒駕，罰鍰由300元以上600元以下，提高到1200元以上2400元以下；拒絕酒測則由處1200元罰鍰提高至4800元。

對此，交通部路政司監理科長趙晉緯表示，100年與103年有持續檢討法規，若委員提出相關修法提高罰則，有助於民眾注意自己騎乘安全行為，「交通部樂見委員提案」。

趙晉緯表示，已請運輸研究所將通盤性研究自行車法規，納入107年度政策類研究計畫，針對酒駕問題是否該更加嚴格規範，要更完整檢討，盼透過研究計畫了解國外規範後，再來檢討國內相關規定。1060113

(中央社)