男子太歲殿行竊 警民聯手逮獲

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52歲葉姓男子進入香火鼎盛的廟宇，行竊「太歲殿」香油錢，被警民聯手逮獲，依竊盜罪嫌移送法辦。圖為廟方人員指葉男行竊之處。（翻攝畫面）中央社記者江俊亮傳真 106年1月13日

52歲葉姓男子（右）進入香火鼎盛的廟宇，行竊「太歲殿」香油錢，被警民聯手逮獲，並在路邊廢墟中找到作案用鑰匙，整起依竊盜罪嫌移送法辦。（翻攝畫面）中央社記者江俊亮傳真 106年1月13日

真的有人敢在「太歲」頭上動土。52歲葉姓男子進入香火鼎盛的廟宇，行竊「太歲殿」香油錢，被警民聯手逮獲，依竊盜罪嫌移送法辦。

嘉義縣竹崎警分局梅山分駐所表示，昨天是農曆12月15日，梅山鄉一間香火鼎盛的廟宇，昨天上午香客不斷，不料竟引來葉姓男子覬覦，昨天下午趁人潮較少之際進入行竊。

警方指出，葉男進入「太歲殿」內，以鑰匙開啟賽錢箱，卻也因此觸動警鈴，在警鈴聲大作聲中，葉男情急，只竊取新台幣900元香油錢後，隨即奪門而出。

廟方人員及信眾聽到警鈴聲後，除了加入圍捕行列外，同時也通知廟旁的分駐所協助攔查。在警民圍捕下，10分鐘內在梅東村新興路與大坪路口逮獲葉男。

警方除了在葉男身上查獲贓款900元之外，也在葉男指引下，於路邊廢墟中找到作案用的鑰匙，全案經偵訊後，依竊盜罪嫌移送法辦。1060113

(中央社)