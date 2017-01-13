宋仲基朴寶劍23日合體？LINE Pay這麼說
中國信託商業銀行攜手LINE Pay，正式宣布將邀請形象大使宋仲基23日在台舉辦記者會，分享即將推出的中國信託LINE Pay鼎極無限卡，但另一位形象大使朴寶劍不會同台亮相。
通訊軟體LINE旗下行動支付服務LINE Pay今天發出媒體邀請函，正式宣布將於23日舉辦「中國信託LINE Pay鼎極無限卡上市記者會」，邀請形象大使宋仲基來台出席，並為大家獻上新年祝福。
朴寶劍22日將在台大體育館舉行粉絲見面會，主辦單位證實宋仲基已排除萬難，將擔任見面會嘉賓。另外傳朴寶劍很可能在23日LINE Pay記者會與宋仲基2度在台合體亮相，但根據LINE Pay邀請函資訊，出席貴賓名單沒有朴寶劍，宋仲基將在記者會接受10分鐘的訪問，不會與師弟朴寶劍同台。1060113
(中央社)
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