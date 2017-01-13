吳敦義口中那個人 廖國棟：指洪秀柱
中國國民黨立法院黨團總召集人廖國棟今天對前副總統吳敦義受訪指「那一個人走的路線讓35名黨籍立委畏懼」表示，指的就是國民黨主席洪秀柱。
廖國棟在立法院出席國民黨團會議前，被媒體問及吳敦義指的那個人是誰時表示，吳敦義講的當然就是指洪秀柱。
他說，用畏懼字眼，可能只是大家心中感受。從第9屆立法院開議開始，黨中央與黨團意見有很多相左的地方。
廖國棟表示，從一開始「一中同表」與黨團「一中各表」後，好像每件事後來延續發展，都造成兩邊互不信任，實務上黨中央與黨團確實路線不同。
至於國民黨副主席詹啟賢「積極思考」是否角逐國民黨主席選舉，廖國棟說，任何黨員有意參選，對國民黨來講都是好事，代表大家對黨還有期待、希望，願跳出來救黨，正面來看是好事。如果詹啟賢真要選，他樂見其成。
媒體詢問，現在有越來越多人人要選的趨勢？廖國棟表示，尊重、尊敬願意在明知困難而為之，扛責任的同志，但如何讓黨浴火重生需集體智慧，除讓適當的人脫穎而出，大家也要思考黨未來發展。1060113
(中央社)
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