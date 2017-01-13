宏基捐雲教授 悟空布偶引出總統赤子心

總統蔡英文今天見證宏碁公司捐贈「雲教授」教學模組給薩爾瓦多教育部長；蔡總統並對擺在桌上的「雲教授」吉祥物悟空大聖布偶好奇不已，頻頻拿起來把玩，表情相當開心。

蔡總統正出訪友邦薩爾瓦多，她今天出席見證宏碁公司舉行的「雲教授」教學模組捐贈典禮。

總統蔡英文感謝宏碁電腦，並說，這些努力不僅是對台灣外交工作的支持，更是企業社會責任的表現。

蔡總統也要強調，「這些工作不只是單向的援助，更有互助互惠的精神在其中」，台灣的企業可以透過科技教育合作，為自己建立在地的人才庫。

她說，資訊科技是台灣競爭力的核心，數位能力將是下個世代必備的基本素養，所以政府也準備把Coding納入國教的課綱中。

總統提到，希望整合更多資源，協助友邦建構更完整的科技教育網路，政府願意在中南美洲持續支持雲教授的推廣，並且發展更多科技教育的合作計畫，讓數位科技向下扎根。

她說，宏碁將在中美洲培育500個雲教授的種子教師，這些人未來都是台灣ICT產業連結在地市場深耕經營的最好幫手。

捐贈典禮上，蔡總統對擺在桌上的「雲教授」吉祥物悟空大聖布偶好奇不已，頻頻拿起來把玩，一會兒抱在懷裡，一會兒又放回桌上，還跟坐在旁邊的薩國外交部長馬丁內斯交頭接耳討論，表情顯得相當開心。1060113

(中央社)