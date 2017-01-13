中市性別探索教材選用 擬提案自治條例

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台中市中小學性別探索與教材選用標準，國民黨議員擬提案訂定自治條例，管理爭議性教材使用，性平委員會需有1/3家長參加，家長得以審查學童的性平教育教材。

台中市議員黃馨慧、台中市家長協會理事長洪資源今天針對爭議性教材流入校園召開記者會，市議員楊正中、朱暖英、張(水靜)分、沈佑蓮、顏莉敏、李中及近百位家長出席，家長們提出千份陳情書，要求市府具爭議性教材不得進入校園。

黃馨慧表示，接獲家長反映，有「男男獵艷」、「性別光譜」、「性別薑餅人」等教材流入校園，引發家長們恐慌。這些教材不能給予未成年學生「成熟的」性別觀念，對於灣保守型社會觀念衝擊太大，不宜匆促實行性平教育。

黃馨慧指出，未來教育局相關教材課綱，應該尊重家長教育權，邀請家長團體共同選用，據爭議性課綱、教材、文宣都不得進入校園，她要求市府教育局落實執行。

國民黨團書記長楊正中指出，性別是天生的，不能用引導、強迫的方式，讓孩童接受性別的認同，這絕對是錯誤的。

大新國小家長會副會長趙枳瑜指出，不能未經家長同意，偷偷印製學習單引導孩子，「芭比是男的，超人是女的」混淆性別意識，這些不當的性平教材，錯誤的引導孩童們的性傾向，應全部徹查，全面退出校園。

國民黨團執行長李中表示，下個議會會期將尋求各黨團支持，提案「台中市各級學校性別平等教育管理自治條例」，包含校園性平委員會成員需有1/3以上家長參與，以及教材需經家長同意後使用，都將召開公聽會討論、商議，聽取各界意見。

台中市政府教育局表示，學校採用的課程內容均符合教育部性別平等教育基本能力指標，相關教學計畫也經校內會議審議，在符合法令並兼顧學生的年齡與心智發展下執行。

此外，依「性別平等教育法」規定，家長為學校性平會組成代表之一，將持續邀請家長參與校園性平教育推動，提升教學成效。1060113

(中央社)