中藥店生意不佳　老闆娘兼六合彩組頭

我要評比

開設中藥店的吳姓婦人，涉嫌以中藥店經營地下簽賭站，兼營六合彩賭博被查獲。吳婦坦承中藥店生意不佳、加上子女求學開銷，才會鋌而走險。

嘉義縣警方表示，在海區開設中藥店的吳姓婦人，被人檢舉「掛羊頭賣狗肉」，以中藥店為掩護，兼營地下六合彩簽賭，警方據報後，申請搜索票執行查緝。

昨天是香港六合彩開獎日，警方在吳婦開設的中藥店辦公桌上，發現6張六合彩簽注單、電子計算機、六合彩數算表等證物。

吳姓婦人當場坦承犯案，表示因中藥店生意不佳，加上小孩求學開銷，在收支無法平衡下，才鋌而走險。警方偵訊後，全案依賭博罪嫌移送法辦。1060113

(中央社)